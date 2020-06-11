Политика Впервые на Генассамблее ООН выступления лидеров стран заменят на записи

2020-06-11 13:16 69
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Председатель Генассамблеи ООН Тиджани Мухаммад-Банде обратился к странам-участницам организации с предложением провести запланированную на 22-29 сентября сессию Генассамблеи в онлайн-режиме. Такие меры могут быть введены на фоне борьбы с пандемией коронавируса,  сообщает Deutsche Welle.

Предлагается, чтобы в зале Генассамблеи презентовали заранее записанные выступления без личного участия лидеров государств в заседании.

"Я предполагаю, что ограничения на международные поездки и проведения масштабных встреч при непосредственном участии лидеров государств из-за пандемии COVID-19, возможно, в той или иной мере все еще будут действовать в сентябре 2020 года", - заявил Мухаммад-Банде.

Страны должны прислать записи речей своих президентов, премьер-министров или других представителей, продолжительностью не более 15 минут, за пять дней до начала работы сессии.

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