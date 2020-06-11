Политика Названа сумма расходов на итоговую годовую пресс-конференцию Зеленского

2020-06-11 20:30 180
Яркие новости в телеграмм прямо сейчас. Подпишись на наш телеграмм-канал, узнай больше

 

На проведение пресс-конференции к годовщине президентства Владимира Зеленского было потрачено более 300 тысяч гривен. Об этом сообщили в Государственном управлении делами в ответ на информационный запрос УНН.

"Сообщаем, что расходы на проведение 20 мая 2020 года официальной встречи Президента Украины Владимира Зеленского с представителями средств массовой информации (в том числе на организацию хозяйственного обслуживания встречи (кофе-брейк), а также на услуги по тематическому оформлению места проведения; по установлению подиумов; по использованию приемной, записывающей аппаратуры, воспроизведению звука и изображения; с профессионального освещения, с использованием видеоаппаратуры; по техническому обеспечению (подключение к электросети) составили 307,185 тыс. гривен", - говорится в ответе на запрос.

Напомним, пресс-конференция Зеленского происходила во дворе Мариинского дворца, стулья для журналистов были расставлены с соблюдением дистанции. Всего она длилась 3 часа, на ней присутствовали около 70 журналистов.

Также напомним, Президент Украины Владимир Зеленский ждет от украинских журналистов предложения по формату проведения следующей пресс-конференции, потому что на эту были зарегистрированы не все журналисты.

Подпишись на наш ТЕЛЕГРАММ- КАНАЛ - узнай о самом важном в Украине и мире

загрузка...
загрузка...

Еще по теме

Названа дата открытия КПВВ на Донбассе

2020-06-08 21:30 651

"Укрзализныця" запускает поезда на Западную Украину: названа дата и доступные маршруты

2020-05-31 14:30 1218

Нежданчики Зеленского: Большая подборка перлов и неожиданных заявлений президента

2020-05-20 14:12 4563

ГРАФИК Год на Банковой: Что произошло с рейтингом Зеленского за время президентства

2020-05-20 13:44 2250

Еще новости в разделе "Политика"

Песков заявил, что Россия пытается сделать Украину единой

2020-06-11 21:00 174

Названа сумма расходов на итоговую годовую пресс-конференцию Зеленского

2020-06-11 20:30 180

Вакарчук опять решил уйти из Рады: с чем это связано

2020-06-11 17:00 282

Зеленский заявил, что доволен работой премьера Дениса Шмыгаля

2020-06-11 15:12 312
Все статьи раздела "Политика"

поДАРуй дитині розвиток. Починаєм новий набір

Мы в телеграм

Яркие новости в телеграмм прямо сейчас. Подпишись!

Политика

Песков заявил, что Россия пытается сделать Украину единой 2020-06-11 21:00 174
Названа сумма расходов на итоговую годовую пресс-конференцию Зеленского 2020-06-11 20:30 180
Вакарчук опять решил уйти из Рады: с чем это связано 2020-06-11 17:00 282
Зеленский заявил, что доволен работой премьера Дениса Шмыгаля 2020-06-11 15:12 312

Лента

22:00 Киеву поставили условия для разрешения въезда украинцев в Евросоюз
21:30 В США "Черный майдан" обвинил Колумба в геноциде и крушит его памятники по всей стране
21:00 Песков заявил, что Россия пытается сделать Украину единой
20:30 Названа сумма расходов на итоговую годовую пресс-конференцию Зеленского
20:00 Шмыгаль сообщил, когда в Украине введут нулевое декларирование
19:30 Шмыгаль назвал условие своей отставки
19:00 В Украине возросло количество регионов, не готовых к ослаблению карантина
18:30 Шмыгаль рассказал, как пройдут местные выборы
18:00 Дополнительные выплаты: украинцам сообщили хорошую новость, кто получит долгожданную прибавку
17:30 ЕС с 1 июля начнет открывать границы для иностранцев