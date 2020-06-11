Политика Названа сумма расходов на итоговую годовую пресс-конференцию Зеленского

2020-06-11 20:30 180

На проведение пресс-конференции к годовщине президентства Владимира Зеленского было потрачено более 300 тысяч гривен. Об этом сообщили в Государственном управлении делами в ответ на информационный запрос УНН.

"Сообщаем, что расходы на проведение 20 мая 2020 года официальной встречи Президента Украины Владимира Зеленского с представителями средств массовой информации (в том числе на организацию хозяйственного обслуживания встречи (кофе-брейк), а также на услуги по тематическому оформлению места проведения; по установлению подиумов; по использованию приемной, записывающей аппаратуры, воспроизведению звука и изображения; с профессионального освещения, с использованием видеоаппаратуры; по техническому обеспечению (подключение к электросети) составили 307,185 тыс. гривен", - говорится в ответе на запрос.

Напомним, пресс-конференция Зеленского происходила во дворе Мариинского дворца, стулья для журналистов были расставлены с соблюдением дистанции. Всего она длилась 3 часа, на ней присутствовали около 70 журналистов.

Также напомним, Президент Украины Владимир Зеленский ждет от украинских журналистов предложения по формату проведения следующей пресс-конференции, потому что на эту были зарегистрированы не все журналисты.

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