Политика Киев не станет менять закон об образовании ради компромисса с Венгрией

2020-06-12 12:41 192
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Украина не будет вносить дополнительные изменения в закон "Об образовании" по требованию Венгрии, кроме тех, которые обусловлены решением Венецианской комиссии. Об этом заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба в украинского ТВ.

"Наши венгерские коллеги утверждали, что Украина не выполняет рекомендации Венецианской комиссии, провозглашенные к закону Об образовании. Мы эти рекомендации выполнили. И это "красная линия", которую я хочу сейчас четко озвучить для всех, кто переживает о судьбе закона", − уверяет Кулеба.

По словам дипломата, Киев не намерен вносить никаких дополнительных изменений в систему образхования, чтобы пойти на компромиссы с Венгрией.

"Мы говорим, что мы можем найти понимание, как мы будем имплементировать этот закон сбалансировано, но принципы, заложенные в законе Об образовании, мы не будем изменять в угоду кому-то из наших соседей", − добавил министр.

Он также отметил, что Венгрия никогда не отрицала, что украинцы венгерского происхождения должны владеть украинским языком и "это фундаментально".

Напомним, в 2017 году между Будапештом и Киевом разгорелся конфликт из-за принятия закона Об образовании, который определяет украинский язык основным в образовательном процессе.

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