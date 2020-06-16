Политика Закон Зеленского принят. Кто может требовать снижение арендной платы во время карантина

2020-06-16 13:41 129
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На сегодняшнем заседании парламент Украины 343-мя голосами принял закон № 3377 о поддержке креативной индустрии из-за карантина. 

Новый закон вводит снижение платы за наем (аренду) имущества по требованию нанимателя (учреждения культуры), который осуществляет предпринимательскую деятельность с использованием этого имущества, в течение всего времени, когда имущество не могло использоваться из-за введения ограничения и (или) запрета.

Журналисту предоставляется право по предъявлению редакционного удостоверения или иного документа, подтверждающего его профессиональную принадлежность или полномочия, предоставленного телерадиоорганизацией, находиться, кроме уже существующего права пребывания в районе стихийного бедствия, катастроф, в местах аварий, массовых беспорядков, на митингах и демонстрациях, на территориях, где объявлена чрезвычайная ситуация, также где объявлено чрезвычайное положение.

На период осуществления мероприятий, направленных на предотвращение возникновения и распространения коронавирусной болезни, инициирование, объявление и проведение конкурсов Национальным советом останавливается.

Также до 31 декабря 2020 года телерадиоорганизации и провайдеры программной услуги используют радиочастотный ресурс, освобождаются от оплаты 50% стоимости услуг Концерна радиовещания, радиосвязи и телевидения.

Предполагается распространение государственной поддержки кинематографии в форме предоставления государственной субсидии на развитие кинопроекта: для национальных игровых фильмов, анимационных фильмов, документальных фильмов, фильмов для детской аудитории (с учетом художественной и культурной значимости), фильмов художественной и культурной значимости (авторских), телевизионных фильмов, телевизионных сериалов и фильмов-дебютов, в объеме до 100% включительно общей сметной стоимости развития соответствующего кинопроекта.

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