Политика Прокуратура будет просить Порошенко 10 млн залога

2020-06-16 17:30 297

Заседание суда по избранию меры пресечения Порошенко состоится 18 июня. Экс-президент намерен присутствовать.

Офис генпрокурора будет просить суд арестовать Петра Порошенко с возможностью внесения 10 миллионов гривен залога, сообщает УП во вторник, 16 июня.

Как известно, заседание Печерского суда по мере пресечения Порошенко состоится 18 июня в 15:15.

Защита экс-президента подтвердила, что он придет на заседание.

Напомним, на прошлой неделе Порошенко вручили подозрение по делу о назначении замглавы службы внешней разведки. При этом он подозрение получать отказался, заявив, что его должен вручать лично генпрокурор.

Отметим, накануне Порошенко допрашивали в Апелляционном суде Киева по делу о госизмене экс-президента Виктора Януковича, в частности о сдаче Крыма.