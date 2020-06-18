Политика В ЕС поставили точку в "наказании" России за Крым: что будет с санкциями

2020-06-18 18:30 579
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В четверг, 18 июня, Совет Европы продлил санкции против России за аннексию Крыма еще на один год, несмотря на все попытки РФ добиться отмены санкций из-за коронавируса.

Об этом сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в Twitter.

"Совет ЕС продлил до июня 2021 санкции против РФ за незаконную оккупацию Крыма. Благодарен за это решение. Надо повышать давление за нарушение прав человека, "паспортизацию", запуск железнодорожного сообщения через Керченский пролив, незаконные голосования в Крыму", - написал он.

Напомним, 10 июня Послы стран, входящих в состав членов Евросоюза приняли решение продлить санкции против России за аннексию Крыма, но решение еще должно было быть утверждено Советом ЕС, что, собственно и произошло в четверг, 17 июня. Однако, решение вступит в законную силу после того, как будет опубликовано в Официальном журнале.

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