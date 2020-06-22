Политика МИД: Украина откажется от большинства договоров с РФ

2020-06-22 19:00 408

Дипломатическое ведомство обещает при этом не делать эмоциональных шагов и соблюсти необходимые юридические процедуры.



Договорная база с Российской Федерацией будет сокращаться до минимального уровня. Об этом заявив заместитель министра иностранных дел Украины Василий Боднар в интервью Укринформу, опубликованном в понедельник, 22 июня.

По его словам, до 2014 года насчитывалось 453 подписанных двусторонних соглашений. "Сейчас остаются действующими около 300 документов, но продолжается дальнейшая ревизия того, от чего мы можем отказаться", - сказал он.



По словам замглавы МИД, Украина не идет на радикально-эмоциональные шаги, которые могут повредить ее гражданам.



"Мы не разорвали дипломатические отношения с Россией, не прекратили свое дипломатическое присутствие в России, соответственно, граждане Украины в карантин свободно туда перемещались, а находящиеся на территории РФ имели возможность получить защиту", - подчеркнул он.



Боднар уточнил, что действующими являются функциональные договора - частично договорная база в рамках СНГ и частично двусторонняя.



По его словам, МИД учитывает необходимость соблюдения всех процедур выхода или прекращения действия договора, чтобы потом не было двоякой трактовки по вопросам коммерческой торговли.



Как сообщалось, президент Владимир Зеленский надеется на помощь международных союзников в диалоге с Российской Федерацией по Крыму и Донбассу.

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