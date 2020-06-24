Политика Глава МИД Венгрии заявил, что сейчас с Киевом договариваться проще, чем при Порошенко

2020-06-24 12:43 213
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Глава МИД Венгрии Петер Сийярто считает, что с нынешним правительством Украины больше шансов договориться о гарантиях прав венгров Закарпатья, чем с предыдущей властью. 

"С прежним руководством Украины вести диалог было просто невозможно, с нынешними властями это проще, есть положительные жесты. Я действительно верю или хочу верить, что с их стороны есть добрая воля и заинтересованность разрешить этот вопрос, аналогичная воля есть и у нас. Надеюсь, где-нибудь эти две воли сойдутся", - отметил Сийярто, комментируя журналистам вероятность достижения договоренности с его украинским коллегой Дмитрием Кулебой касательно соблюдения прав венгров Закарпатья.

Дипломат напомнил, что сейчас задача Будапешта состоит в том, чтобы вернуть утраченные права и улучшить положение венгерского сообщества в Украине.

Напомним, на 25 июня у Сиятро запланирована встреча с главой МИД Украины Дмитрием Кулебой в Киеве, где будет продолжен диалог по решению данной проблемы.

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