Политика Украинцы в суде оспаривают изменения по порядку пересечения границы с РФ

2020-06-24 22:00 252



Для выезда на территорию России гражданам Украины нужен загранпаспорт

В Окружной административный суд города Киева поступило сразу два иска к Кабинету министров Украины, в которых истцы требуют отменить постановления об изменении порядка пересечения гражданами Украины государственной границы с Российской Федерацией. Об этом сообщили в Окружном админсуде.

В частности, истцы просят суд признать противоправным и недействительным постановление правительства от 18 декабря 2019 года №1056 "О действии отдельных положений международных договоров Украины с Российской Федерацией. Напомним, что согласно указанному постановлению, с марта 2020 года украинцы не могут пересекать государственную границу с Украиной в Российскую Федерацию на основании паспорта гражданина Украины (так называемого внутреннего паспорта), или свидетельства о рождении. Теперь для этого нужен загранпаспорт. Только те граждане Украины, которые ранее выбыли за границу по внутреннему паспорту или свидетельству о рождении, смогут вернуться в Украину по этим документам.

Сейчас в суде решается вопрос об открытии производств по административным делам.

А тем временем Государственная пограничная служба Украины просит правительство продлить сроки реализации проекта "Стена" на границе с Россией до 2025 года и выделить на него дополнительно 4,5 миллиарда гривен. В случае позитивного решения Кабмина, стоимость "Стены Яценюка" возрастет до 6,2 миллиарда гривен.

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