Политика В Зеленского отметили на важности принятия закона о коренных народах Украины

2020-06-25 22:00 105
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Представительство Президента в АР Крым отмечает на важности принятия закона о трех коренных народах Украины, имеющих отношение к незаконно аннексированному Крыму. Об этом сообщил постоянный представитель Президента в АР Крым Антон Кориневич, передает пресс-служба Офиса Президента.

Отмечается, что во время брифинга Кориневич отметил "на важности принятия закона о коренных народах Украины, чтобы закрепить это понятие на уровне государства и продемонстрировать, что в Украине есть три коренных народа, имеющие отношение к Крымскому полуострову: крымские татары, караимы и крымчаки".

"Работа ведется. 8 июля будут слушания в комитете Верховной Рады Украины по правам человека и деоккупации как раз по вопросу обеспечения прав коренных народов. Я думаю, что может быть какой-то положительный прогресс в этом вопросе. Мы уверены в том, что законодательное регулирование прав коренных народов является обязательным, и нам надо этот вопрос довести до логического завершения", - отметил он.

Как сообщалось ранее, Украина разрабатывает стратегию по деоккупации и реинтеграции Крыма - Кориневич.

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