Политика Сенат США вводит санкции в отношении российского газопровода Северный поток - 2

2020-07-01 10:43 306
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Сенат США добавил в проект бюджета национальной обороны часть про введение дополнительных санкций в отношении российского газопровода Северный поток - 2.

Как сообщил конгрессмен-республиканец Стив Вомак, он гордится, что является соавтором санкций, которые призваны остановить строительство Северного потока - 2.

По его словам, Кремль хочет использовать газопровод в качестве инструмента принуждения и увеличить зависимость от российского газа.

"Путин хочет использовать газопровод Северный поток-2 в качестве инструмента принуждения. Он хочет подорвать наших союзников в Украине и Польше и увеличить зависимость от российского газа. Я горжусь быть соавтором санкций, направленных на то, чтобы остановить его строительство", - написал Вомак.

Он также добавил, что "аплодирует Сенату" за включение этих санкций в проект бюджета национальной обороны.

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