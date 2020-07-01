Политика ЕС не признает проведение в Крыму российского референдума о поправках в Конституцию

2020-07-01 18:00 192

Европейский Союз не признает проведение Россией на территории Крыма референдума о внесении поправок в российскую Конституцию. Об этом сообщил представитель ЕС по вопросам внешней политики и политики безопасности Питера Стано, передает "Интерфакс-Украина".

"ЕС не признает незаконную аннексию Крымского полуострова Россией, что является нарушением международного права. Поэтому ЕС не признает проведение голосования Россией на территории полуострова, который является частью Украины", - заявил он.

Стано также отметил, что "аналогичным образом, владельцы российских паспортов, выданных в районах, которые в настоящее время не находятся под контролем украинского правительства, в противоречие с Минскими соглашениями, не должны принимать участие в выборах, организуемых Российской Федерацией".

Он подытожил, что Европейский Союз остается неизменным в своей поддержке территориальной целостности и суверенитета Украины.

Напомним, что 25 июня в России стартовал референдум относительно новых поправок в Конституцию, позволяющих Владимиру Путину обнулить свои президентские сроки и участвовать в следующих выборах главы государства в 2024 году. Референдум продлился до 1 июля. При этом страна-оккупант проводила голосование и в Крыму.

Ранее Госдума проголосовала за новые конституционные правки, Конституционный суд РФ их рассмотрел в ускоренном порядке, а Владимир Путин подписал соответствующие изменения. Таким образом, сразу после оглашения ЦИК результатов референдума, обновленная Конституция России вступит в силу.

Голосование за поправки должно было состояться еще 22 апреля, но было отложено из-за коронавируса.

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