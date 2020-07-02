Политика Отставка Смолия: украинцам рассказали, что будет с курсом доллара и нужно ли бежать в обменники

2020-07-02 18:30 171
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Отставка Якова Смолия с должности главы НБУ была вопросом времени, поэтому украинцам не нужно паниковать

Об этом в интервью журналистам рассказал эксперт Юрий Подорожний.

По его словам, после отставки Якова Смолия с поста председателя госрегулятора резких колебаний на валютном рынке не ожидается.

Поэтому, как утверждает Юрий Подорожний, украинцам не стоит поддаваться панике.

"...Отставка главы НБУ является неординарным политическим событием, так или иначе повлияет на жизнь простого украинца. Однако, тот запас прочности, который создал на сегодня НБУ не приведет к каким-то резким колебаниям на валютном рынке. Реакция будет, но незначительная и скорее всего курс не будет реагировать на смену главы НБУ до нового назначения", - утверждает аналитик.

Как отметил Юрий Подорожний, украинцам не нужно массово скупать валюту даже если будет искуственно создаж ажиотаж.

"Паниковать не стоит при любых обстоятельствах. Скупать доллары в ажиотаже, ежели такой начнется, не стоит. В любом случае те, кто будет покупать валюту поддавшись панике проиграют", - подытожил эксперт в общении с журналистом.

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