Политика В Украине заявили о беспрецедентной возможности ввода миротворцев на Донбасс

2020-07-08 10:38 849

Вице-премьер-министр Украины, первый замглавы делегации Украины в Трехсторонней контактной группе Алексей Резников заявил, что Украина рассматривает вариант введения миротворческой миссии ОБСЕ на оккупированные территории Донбасса. Мандат ОБСЕ позволяет подобные миссии.

"Миротворцы - это один из возможных вариантов, мы его тоже обсуждаем. Более того, мы пошли дальше и изучаем пока что беспрецедентную возможность мандата ОБСЕ. Оказывается, и они имеют право вводить своих миротворцев, но никогда в жизни этого не делалось. Формально-юридически это возможно", - сказал Резников в эфире украинского TV.

По его словам, это единственный вариант, на который может согласиться российская сторона, но "этот момент в переговорах еще не наступил".

"Главное, чтобы все к этому сегодня были готовы", - подчеркнул Резников.

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