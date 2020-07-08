Политика Шмыгаль отреагировал на идею введения налога с гектара земли

2020-07-08 18:00 126
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Премьер-министр Денис Шмыгаль заявил о том, что вводить налог с каждого гектара сельскохозяйственных земель преждевременно.

Об этом он сказал на заседании правительства в среду.

«Это идея на сегодня, считаю, преждевременная. Увеличивать арендную плату в условиях кризиса, в условиях, когда фермеры просят поддержки от государства, - это не совсем корректно», - сказал Денис Шмыгаль, комментируя законопроект №3131.

Премьер-министр отметил, что подобную позицию правительство попытается донести до народных депутатов.

«Через профильное министерство и профильный комитет мы будем просить донести эту мысль до парламентариев, чтобы такое решение во время кризиса и трудностей в агросфере мы преждевременно не принимали», - заявил Денис Шмыгаль.

Напомним, народные депутаты из «Слуги народа» и группы «Доверие» инициировали введение нового налога, который ляжет на плечи мелких фермеров. Рядовой владелец пая будет должен платить 6 тысяч гривен в год. Инициативу поддерживает большой агробизнес.

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