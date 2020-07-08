Политика В суде над Порошенко неожиданный поворот: избирать меру пресечения не будут

2020-07-08 17:30 141
Яркие новости в телеграмм прямо сейчас. Подпишись на наш телеграмм-канал, узнай больше

 

Досудебное расследование по делу против экс-президента Петра Порошенко завершено, хотя ночью 7 июля его продлили на 3 месяца.

Об этом в перерыве во время заседания суда в среду, 8 июля, сообщил адвокат Порошенко Илья Новиков, а также сообщили в пресс-службе Офиса генерального прокурора в комментарии "Украинской правде".

"Госпожа Ирина Венедиктова, генеральная прокурорша, подписала сегодня и нам вручили в 14:28 документ об окончании досудебного расследования. Сегодня полночь в этом помещении прокуроры убеждали судью, что им крайне необходимо еще 3 месяца следствия, у них такое сложное дело, у них так все сложно, у них столько свидетелей, у них столько материалов нужно изучить. И судья согласилась. И вчера ночью было объявлено решение о продлении сроков следствия до 10 октября ", - заявил Новиков.

В Офисе генерального прокурора подтвердили завершение следствия. Сейчас материалы дела должны предоставить защите 5-го президента для ознакомления.

Позже, когда заседание суда продолжилось, прокурор по делу заявил, что избрание меры пресечения Порошенко уже невозможно, поскольку расследование завершено.

Защита Порошенко выразила аналогичную позицию, что меру пресечения уже выбирать невозможно. В то же время, адвокаты требовали допроса генпрокурора Ирины Венедиктовой, чтобы она подтвердила, что подписала именно то, о чем объявили ее подчиненные.

 Подпишись на наш ТЕЛЕГРАММ- КАНАЛ - узнай о самом важном в Украине и мире

загрузка...
загрузка...

Еще по теме

СМИ подают в суд на президента из-за COVID - статья предусматривает 4 года тюрьмы

2020-07-08 15:14 306

ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ Суд Порошенко: В Киеве избирают меру пресечения пятому президенту Украины - ОНЛАЙН

2020-07-08 12:15 906

Прокуратура просит избрать Порошенко меру пресечения на 8 дней

2020-07-01 17:00 942

Украинцы в суде оспаривают изменения по порядку пересечения границы с РФ

2020-06-24 22:00 1854

Еще новости в разделе "Политика"

Шмыгаль отреагировал на идею введения налога с гектара земли

2020-07-08 18:00 126

В суде над Порошенко неожиданный поворот: избирать меру пресечения не будут

2020-07-08 17:30 141

Стало известно, сколько США потратит на оборону Украины в 2021 году

2020-07-08 15:46 240

Минздрав добивается усиления контроля мер безопасности из-за роста заболеваемости

2020-07-08 13:12 330
Все статьи раздела "Политика"

поДАРуй дитині розвиток. Починаєм новий набір

Мы в телеграм

Яркие новости в телеграмм прямо сейчас. Подпишись!

Политика

Шмыгаль отреагировал на идею введения налога с гектара земли 2020-07-08 18:00 126
В суде над Порошенко неожиданный поворот: избирать меру пресечения не будут 2020-07-08 17:30 141
Стало известно, сколько США потратит на оборону Украины в 2021 году 2020-07-08 15:46 240
Минздрав добивается усиления контроля мер безопасности из-за роста заболеваемости 2020-07-08 13:12 330

Лента

19:00 В Украине ввели новый запрет, срочное решение Кабмина: что изменилось
18:30 Дистанционное обучение в школах Киева продлят до конца карантина: что будет с 1 сентября
18:00 Шмыгаль отреагировал на идею введения налога с гектара земли
17:30 В суде над Порошенко неожиданный поворот: избирать меру пресечения не будут
17:00 Иран уклоняется от компенсаций семьям жертв сбитого Боинга МАУ
16:30 Появилась еще одна версия пожаров на Луганщине
15:46 Стало известно, сколько США потратит на оборону Украины в 2021 году
15:14 СМИ подают в суд на президента из-за COVID - статья предусматривает 4 года тюрьмы
14:45 Сегодня финал Кубка Украины: Динамо и Ворскла встретятся на арене Металлист
14:11 Лёгкая форма коронавируса может сформировать временный иммунитет