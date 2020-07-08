Политика В суде над Порошенко неожиданный поворот: избирать меру пресечения не будут

2020-07-08 17:30 141

Досудебное расследование по делу против экс-президента Петра Порошенко завершено, хотя ночью 7 июля его продлили на 3 месяца.

Об этом в перерыве во время заседания суда в среду, 8 июля, сообщил адвокат Порошенко Илья Новиков, а также сообщили в пресс-службе Офиса генерального прокурора в комментарии "Украинской правде".

"Госпожа Ирина Венедиктова, генеральная прокурорша, подписала сегодня и нам вручили в 14:28 документ об окончании досудебного расследования. Сегодня полночь в этом помещении прокуроры убеждали судью, что им крайне необходимо еще 3 месяца следствия, у них такое сложное дело, у них так все сложно, у них столько свидетелей, у них столько материалов нужно изучить. И судья согласилась. И вчера ночью было объявлено решение о продлении сроков следствия до 10 октября ", - заявил Новиков.

В Офисе генерального прокурора подтвердили завершение следствия. Сейчас материалы дела должны предоставить защите 5-го президента для ознакомления.

Позже, когда заседание суда продолжилось, прокурор по делу заявил, что избрание меры пресечения Порошенко уже невозможно, поскольку расследование завершено.

Защита Порошенко выразила аналогичную позицию, что меру пресечения уже выбирать невозможно. В то же время, адвокаты требовали допроса генпрокурора Ирины Венедиктовой, чтобы она подтвердила, что подписала именно то, о чем объявили ее подчиненные.

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