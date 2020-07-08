Политика Тарас Креминь назначен языковым омбудсменом: что о нем известно

2020-07-08 19:30 288
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Кабинет Министров на своем заседании в среду, 8 июля, назначил преподавателя украинского языка Тараса Креминя на должность уполномоченного по защите государственного языка.

Об этом сообщил представитель Кабмина в Верховной Раде Василий Мокан на своей странице в Facebook.

Тарас Креминь родился в 1978 году, он преподаватель украинского языка и литературы, а также английского языка и зарубежной литературы.

Имеет ученую степень кандидата филологических наук.

Сейчас Креминь является профессором нескольких университетов Николаева.

 В 2010 году он стал депутатом Николаевского областного совета.

В 2014 году Креминя избрали председателем Николаевского областного совета.

С 2014 по 2019 год возглавлял подкомитет комитета Верховной Рады по вопросам науки и образования.

Тарас Креминь также является соавтором закона "О государственном языке".

Как известно, 25 июня Кабинет Министров создал секретариат уполномоченного по защите государственного языка и утвердил предельную численность его сотрудников в 50 человек.

Кабинет Министров рассматривал 3 кандидатов на должность уполномоченного по защите государственного языка: филолога, специалиста коммуникации Светлану Броникову; кандидата физико-математических наук Святослава Литинского и преподавателя украинского языка Тараса Креминя.

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