Экономика В МВФ озвучили условия для дальнейшего сотрудничества с Украиной

2020-07-09 20:00 282
Яркие новости в телеграмм прямо сейчас. Подпишись на наш телеграмм-канал, узнай больше

 

Если Украина хочет и дальше сотрудничать с Международным валютным фондом, она должна сохранить независимость Национального банка, не отходить от принципов инфляционного таргетирования и плавающего валютного курса. Об этом заявил представитель МВФ в Украине Йоста Люнгман.

"Программа базируется на этих параметрах. Мы убеждены, что модель управления центробанком и система управления монетарным и финансовым секторами соответствуют экономическим интересам Украины", - заявил Люнгман.

Также он объяснил необходимость сохранения независимости НБУ.

"Мы знаем, что взвешенная денежно-кредитная, валютная и финансовая политика имеют чрезвычайно положительное влияние на долгосрочное экономическое развитие. Но мы также знаем, что иногда хорошая политика непопулярна, а некоторые политики стремятся стимулировать быстрый рост", - отметил представитель НБУ.

"Безответственная политика центрального банка в конце концов приводит к высокой инфляции, нестабильности валютного курса, проблем в финансовом секторе, низкого уровня экономического роста и высокого уровня безработицы, как мы это наблюдали во время прошлых кризисов в Украине", - резюмировал Люнгман.

Подпишись на наш ТЕЛЕГРАММ- КАНАЛ - узнай о самом важном в Украине и мире

загрузка...
загрузка...

Еще по теме

Синоптики сообщили, когда в Украину вернется летняя жара

2020-07-09 22:00 186

Украина не готова к дистанционному началу учебного года в сентябре, - Зеленский

2020-07-09 13:44 498

Число зараженных COVID в Украине снова начало увеличиваться - где сегодня опасно

2020-07-09 11:42 681

Эстония отдала украинской армии устаревшие пистолеты советской эпохи

2020-07-09 08:12 1110

Еще новости в разделе "Экономика"

В МВФ озвучили условия для дальнейшего сотрудничества с Украиной

2020-07-09 20:00 282

В бюджете Украины недостача 38 млрд грн – глава Счетной палаты

2020-07-09 17:30 375

Официальный и реальный курс валют на 8 июля - почем доллар и евро

2020-07-08 12:44 1128

Доллар в Украине продолжает дешеветь - точный курс валют на 7 июля

2020-07-07 14:15 1812
Все статьи раздела "Экономика"

поДАРуй дитині розвиток. Починаєм новий набір

Мы в телеграм

Яркие новости в телеграмм прямо сейчас. Подпишись!

Экономика

В МВФ озвучили условия для дальнейшего сотрудничества с Украиной 2020-07-09 20:00 282
В бюджете Украины недостача 38 млрд грн – глава Счетной палаты 2020-07-09 17:30 375
Официальный и реальный курс валют на 8 июля - почем доллар и евро 2020-07-08 12:44 1128
Доллар в Украине продолжает дешеветь - точный курс валют на 7 июля 2020-07-07 14:15 1812

Лента

22:00 Синоптики сообщили, когда в Украину вернется летняя жара
21:30 На пляжах Киева нашли кишечную палочку. Список
21:00 Генсек НАТО провёл переговоры с министром обороны Украины: что известно
20:30 Лига чемпионов: где смотреть жеребьевку плей-офф турнира
20:00 В МВФ озвучили условия для дальнейшего сотрудничества с Украиной
19:30 Границы Евросоюза могут не открыть до 2021 года
19:00 ЗНО-2020: выпускникам выделят дополнительные бюджетные места, «отдельная квота у…»
18:30 В Украине вводят электронные больничные: как это будет работать
видео 18:00 Что делать после возвращение из стран "красной" зоны: разъяснение для украинцев
17:30 В бюджете Украины недостача 38 млрд грн – глава Счетной палаты