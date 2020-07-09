Экономика В МВФ озвучили условия для дальнейшего сотрудничества с Украиной

2020-07-09 20:00 282

Если Украина хочет и дальше сотрудничать с Международным валютным фондом, она должна сохранить независимость Национального банка, не отходить от принципов инфляционного таргетирования и плавающего валютного курса. Об этом заявил представитель МВФ в Украине Йоста Люнгман.

"Программа базируется на этих параметрах. Мы убеждены, что модель управления центробанком и система управления монетарным и финансовым секторами соответствуют экономическим интересам Украины", - заявил Люнгман.

Также он объяснил необходимость сохранения независимости НБУ.

"Мы знаем, что взвешенная денежно-кредитная, валютная и финансовая политика имеют чрезвычайно положительное влияние на долгосрочное экономическое развитие. Но мы также знаем, что иногда хорошая политика непопулярна, а некоторые политики стремятся стимулировать быстрый рост", - отметил представитель НБУ.

"Безответственная политика центрального банка в конце концов приводит к высокой инфляции, нестабильности валютного курса, проблем в финансовом секторе, низкого уровня экономического роста и высокого уровня безработицы, как мы это наблюдали во время прошлых кризисов в Украине", - резюмировал Люнгман.

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