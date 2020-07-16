Экономика Экономика Китая показала максимальный в истории подъем ВВП

2020-07-17 14:14 252

Экономика Китая вернулась к росту во втором квартале 2020 года после исторического спада в предыдущие три месяца.

Как сообщает Интерфакс со ссылкой на данные Госстатистического управления КНР, объем ВВП Китая в апреле-июне увеличился на 3,2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Подъему экономики способствовало ослабление ограничений, введенных в стране с целью предотвращения распространения коронавируса, и целый ряд стимулирующих мер, развернутых китайскими властями для восстановления экономической активности.

Аналитики, опрошенные Trading Economics, в среднем ожидали повышения ВВП во втором квартале на 2,5%. Респонденты Bloomberg прогнозировали рост на 2,4%, респонденты The Wall Street Journal – на 2,6%.

Рост ВВП относительно первого квартала в апреле-июне составил 11,5% при ожидавшемся аналитиками увеличении на 9,6%. Это максимальный в истории подъем ВВП в поквартальном выражении. В январе-марте экономика КНР упала на 9,8% по сравнению с предыдущим кварталом, снижение ВВП было также зафиксировано впервые.

За шесть месяцев этого года экономика Китая сократилась на 1,6% по сравнению с первым полугодием 2019 года.

В то же время статуправление отмечает, что экономика по-прежнему находится под давлением, "учитывая продолжающееся распространение коронавируса в мире, тяжелые последствия эпидемии для мировой экономики и заметно растущие внешние риски и вызовы".

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