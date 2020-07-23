Экономика Шевченко сделал громкое заявление об МВФ

2020-07-23 19:00 303

Председатель Нацбанка Украины Кирилл Шевченко на встрече с представителями Международного валютного фонда заявил о готовности и в дальнейшем выполнять обязательства по меморандуму с МВФ.

Об этом сообщает пресс-служба НБУ, передает «Хвиля».

Шевченко отметил, что Международный валютный фонд «был, есть и будет ключевым стратегическим партнером Украины в целом и НБУ в частности».

«… полное и успешное выполнение программы сотрудничества с МВФ является моим приоритетом. Могу заверить, что все обязательства, которые Национальный банк взял на себя Меморандумом об экономической и финансовой политике, будут выполнены полностью и в срок », - заявил Шевченко.

В свою очередь представители МВФ отметили, что макроэкономической стабилизацией последнего пятилетия Украина во многом обязана именно взвешенной политике НБУ, и это было бы невозможным без независимости центробанка.

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