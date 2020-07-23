Экономика Шевченко сделал громкое заявление об МВФ

2020-07-23 19:00 303
Яркие новости в телеграмм прямо сейчас. Подпишись на наш телеграмм-канал, узнай больше

 

Председатель Нацбанка Украины Кирилл Шевченко на встрече с представителями Международного валютного фонда заявил о готовности и в дальнейшем выполнять обязательства по меморандуму с МВФ.

Об этом сообщает пресс-служба НБУ, передает «Хвиля».

Шевченко отметил, что Международный валютный фонд «был, есть и будет ключевым стратегическим партнером Украины в целом и НБУ в частности».

«… полное и успешное выполнение программы сотрудничества с МВФ является моим приоритетом. Могу заверить, что все обязательства, которые Национальный банк взял на себя Меморандумом об экономической и финансовой политике, будут выполнены полностью и в срок », - заявил Шевченко.

В свою очередь представители МВФ отметили, что макроэкономической стабилизацией последнего пятилетия Украина во многом обязана именно взвешенной политике НБУ, и это было бы невозможным без независимости центробанка.

Подпишись на наш ТЕЛЕГРАММ- КАНАЛ - узнай о самом важном в Украине и мире

загрузка...
загрузка...

Еще по теме

Новый удар эпидемии в Украине, Зеленский поразил заявлением: "Ситуация сейчас такая, что..."

2020-07-20 19:30 1755

МИД Украины сделало заявление из-за ограничений Россией свободного передвижения из Крыма

2020-07-16 22:00 3501

Рада назначила главой Нацбанка Кирилла Шевченко, которого предложил Зеленский

2020-07-16 11:17 2037

Нового главу НБУ ВРУ будет назначать 16 июля - названы основные кандидаты

2020-07-15 10:11 1551

Еще новости в разделе "Экономика"

Шевченко сделал громкое заявление об МВФ

2020-07-23 19:00 303

Доллар и евро снова начали быстро дорожать - курс валют на сегодня

2020-07-23 11:15 804

Доллар станет дороже: эксперт озвучил неутешительный прогноз курса

2020-07-22 18:30 1407

Курс валют на 21 июля: НБУ резко опустил гривну

2020-07-20 21:00 2421
Все статьи раздела "Экономика"

поДАРуй дитині розвиток. Починаєм новий набір

Мы в телеграм

Яркие новости в телеграмм прямо сейчас. Подпишись!

Экономика

Шевченко сделал громкое заявление об МВФ 2020-07-23 19:00 303
Доллар и евро снова начали быстро дорожать - курс валют на сегодня 2020-07-23 11:15 804
Доллар станет дороже: эксперт озвучил неутешительный прогноз курса 2020-07-22 18:30 1407
Курс валют на 21 июля: НБУ резко опустил гривну 2020-07-20 21:00 2421

Лента

22:00 Создатели фильма "Земляне" отреагировали на события в Луцке
21:30 Минздрав вводит новые жесткие ограничения с 1 августа: где запретят работу транспорта и ТРЦ
21:00 В Нацбанке заявили о возможном влиянии увеличения минималки на инфляцию
20:30 В Украине шесть областей не готовы к ослаблению карантина
20:00 Ультрас "Динамо" пригрозили протестами из-за назначения Луческу тренером
19:30 Названы минимальные баллы ВНО, которые позволят вступить в ВУЗ - Минобразования
19:00 Шевченко сделал громкое заявление об МВФ
18:30 Названы условия нового режима тишины на Донбассе
18:00 До +32, но вечером похолодает. Синоптик рассказала, какой будет погода в пятницу
17:30 Сенсационное назначение. Луческу стал главным тренером Динамо