Экономика Что будет с гривной до конца 2020 года - стали известны планы Кабмина

2020-08-21 11:43 333

Премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что в текущей экономической ситуации для поддержки экономики Украины приемлемой является инфляция в пределах 6-7%.

"Мы понимаем, что уровень инфляции в макропрогнозе выше, чем тот, который будет по фактическим результатам года. Здесь нужно также учитывать позицию и целевые показатели Национального банка. Его индикатор, как известно, составляет 5% (+/- 1%).

Я считаю, что в нашей экономической ситуации для поддержки украинских экспортеров и "разогрева" экономики приемлемым был бы показатель инфляции в пределах 6-7% ", - сказал Шмыгаль в интервью Укринформу.

Премьер добавил, что инфляция "оживляет" экономику, что сейчас очень нужно Украине.

"Мы должны создавать рабочие места, способствовать экспорту, развития промышленности и т.д., а 2% инфляции во время кризиса - это очень мало.

Все страны прилагают усилия, чтобы наполнять свои экономики оборотными средствами и стимулировать движение средств, а не наоборот, замедлять этот процесс", - подытожил Шмыгаль.

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