Экономика Нищета из-за пандемии грозит 100 млн человек - суровый прогноз Всемирного банка

2020-08-27 13:11 237

Во Всемирном банке заявили, что из-за пандемии коронавируса обнищание грозит 100 млн человек в мире.

"Из-за пандемии коронавируса до 100 миллионов человек, возможно, вернутся в крайнюю нищету, предупредил президент Всемирного банка Дэвид Малпасс", - говорится в сообщении, которое обнародовал "Голос Америки".

По оценкам банка, крайняя нищета из-за Covid-19 грозила 60 миллионам человек, но по новым расчетам этот показатель может составить от 70 до 100 миллионов.

При этом Малпасс допустил, что "это число может вырасти", если положение с пандемией усугубится или она затянется.

Также сообщается, что Всемирный банк обязался выделить 160 миллиардов долларов 100 странам до июня 2021 года в рамках усилий по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации.

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