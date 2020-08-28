Экономика Всемирный банк нашел серьезную ошибку в своих рейтингах Doing Business

2020-08-28 18:32 174

Всемирный банк приостановил публикацию рейтинга Doing Business, в котором ежегодно оцениваются условия ведения бизнеса в разных странах мира.

Как указано в заявлении ВБ, данное решение связано с нарушениями, которые были допущены в отчетах Doing Business в 2018 и 2020 годах.

В ближайшее время в ВБ проведут обзор изменений и скорректируют публикации прошлых лет.

Напомним, рейтинг Doing Business - это индекс легкости ведения бизнеса.

Он составляется Всемирным банком на основе годовых данных конкретной страны для сравнения простоты предпринимательской деятельности.

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