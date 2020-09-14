Экономика Аргентина близка к дефолту - страна просит у МВФ новой отсрочки выплат по кредитам

2020-09-14 14:11 171

Аргентина настоятельно просит у МВФ отсрочить выплаты по кредитам, запланированные на период 2021-2024 годов.

"Цель очень ясна: во-первых, мы не желаем выплат в Фонд в период 2021–2024 годов. У нас должен быть четкий горизонт с точки зрения финансового бремени в ближайшие годы, и мы приближаемся к этому моменту. Это потребует переговоров, которые займут время", - сообщил местной газете La Nacion министр экономики Мартин Гусман.

Напомним, страна вступает в свой третий год рецессии. В прошлом месяце Буэнос-Айрес начал переговоры с МВФ о замене неудавшегося соглашения 2018 года. В тот год, в период валютного кризиса, Фонд выделил стране кредиты на 44 млрд долларов.

Стране предстоит выплатить в 2022-2023 годах большую часть средств по текущему соглашению о резервном кредитовании с МВФ. Это предполагает долговую нагрузку на бюджет в почти 40 миллиардов долларов.

Весной текущего года Аргентина просрочила выплату облигаций и приблизилась к очередному техническому дефолту, уже девятому в своей истории. Аргентина также не выполнила обязательств по выплате процентов по международным облигациям на сумму 503 миллиона долларов после истечения 30-дневного льготного периода.

В конце августа Аргентина избежала суверенного дефолта, заключив сделку с кредиторами об обмене 99% облигаций, задействованных в реструктуризации долга на 65 миллиардов долларов.

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