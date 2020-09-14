Экономика Аргентина близка к дефолту - страна просит у МВФ новой отсрочки выплат по кредитам

2020-09-14 14:11 171

Аргентина настоятельно просит у МВФ отсрочить выплаты по кредитам, запланированные на период 2021-2024 годов. 

"Цель очень ясна: во-первых, мы не желаем выплат в Фонд в период 2021–2024 годов. У нас должен быть четкий горизонт с точки зрения финансового бремени в ближайшие годы, и мы приближаемся к этому моменту. Это потребует переговоров, которые займут время", - сообщил местной газете La Nacion министр экономики Мартин Гусман.

Напомним, страна вступает в свой третий год рецессии. В прошлом месяце Буэнос-Айрес начал переговоры с МВФ о замене неудавшегося соглашения 2018 года. В тот год, в период валютного кризиса, Фонд выделил стране кредиты на 44 млрд долларов.

Стране предстоит выплатить в 2022-2023 годах большую часть средств по текущему соглашению о резервном кредитовании с МВФ. Это предполагает долговую нагрузку на бюджет в почти 40 миллиардов долларов.

Весной текущего года Аргентина просрочила выплату облигаций и приблизилась к очередному техническому дефолту, уже девятому в своей истории. Аргентина также не выполнила обязательств по выплате процентов по международным облигациям на сумму 503 миллиона долларов после истечения 30-дневного льготного периода.

В конце августа Аргентина избежала суверенного дефолта, заключив сделку с кредиторами об обмене 99% облигаций, задействованных в реструктуризации долга на 65 миллиардов долларов.

Подпишись на наш ТЕЛЕГРАММ- КАНАЛ - узнай о самом важном в Украине и мире

Еще по теме

Fitch понизил рейтинг Украины - что будет с экономикой страны в 2020 году

2020-04-23 14:15 1149

Зеленский пригрозил дефолтом - озвучил вопросы по рынку земли и Приватбанку

2020-03-30 10:13 2781

Украина расширила безвиз с Аргентиной и Монголией

2020-02-05 18:30 1872

Аргентина разрешила украинцам находиться без визы 180 дней

2019-11-21 18:30 2172

Еще новости в разделе "Экономика"

Аргентина близка к дефолту - страна просит у МВФ новой отсрочки выплат по кредитам

2020-09-14 14:11 171

Кабмин передал в Раду проект госбюджета Украины на 2021 год

2020-09-14 12:16 246

Курс доллара в Украине может "взлететь": озвучен прогноз на неделю

2020-09-13 11:30 1164

Курс доллара и евро в четверг: почему возможны скачки котировок

2020-09-10 20:00 1428
Все статьи раздела "Экономика"

Экономика

Аргентина близка к дефолту - страна просит у МВФ новой отсрочки выплат по кредитам 2020-09-14 14:11 171
Кабмин передал в Раду проект госбюджета Украины на 2021 год 2020-09-14 12:16 246
Курс доллара в Украине может "взлететь": озвучен прогноз на неделю 2020-09-13 11:30 1164
Курс доллара и евро в четверг: почему возможны скачки котировок 2020-09-10 20:00 1428

Лента

15:14 COVID-19 захватывает мир - ВОЗ подтвердил новый суточный антирекорд
14:45 Москва в шоке, ударный ракетный эсминец США вошел в Балтийское море
14:11 Аргентина близка к дефолту - страна просит у МВФ новой отсрочки выплат по кредитам
13:44 Новое деление на зоны карантина в Украине - найди свою область и город
13:12 Сразу три независимые лаборатории выявили следы яда в пробах Навального
12:41 Протесты в Минске: 150 тысяч протестующих, сотни арестованных и пострадавших
12:40 Вимагав 40 мільйонів: фермери з Чернігівщини звинуватили нардепа Халімона у здирництві
12:16 Кабмин передал в Раду проект госбюджета Украины на 2021 год
11:40 В Украине за сутки выявлено 2 462 новых случаев заражения - ситуация по областям
11:17 Украинские позиции на Донбассе были дважды обстреляны из гранатометов