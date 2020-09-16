Экономика В этом году Газпром должен заплатить Украине почти 2 миллиарда долларов

2020-09-16 08:40 135

В НАК "Нафтогаз" назвали сумму, которую должен заплатить российский концерн "Газпром" в 2020 году за транзит газа через украинскую ГТС в Европу, .

Такие данные представил председатель правления НАК "Нафтогаз" Андрей Коболев в одном из своих интервью.

"Я думаю, что эта цифра будет близка к 2 миллиардов долларов", - сказал Коболев.

По его словам, на доход украинской ГТС положительно влияет принцип "бери, либо плати", закрепленный ранее: Россия платит за забронированные мощности, а не за объемы прокачанного газа.

Глава "Нафтогаза" считает маловероятным отказ Германии от "Северного потока-2". Решающим фактором в данном вопросе являются санкции США против российского газопровода, полагает Коболев.

Напомним, НАК "Нафтогаз Украины" и российский "Газпром" 30 декабря 2019 года подписали новый контракт на транзит газа сроком на 5 лет. Согласно протоколу, НАК "Нафтогаз Украины" выступает организатором транспортировки газа по территории Украины, а собственно транзитом газа с 1 января 2020 года занимается новая компания "Оператор ГТС Украины". Объемы поставок газа для транзита по украинской ГТС составят 65 млрд куб. м в 2020 году, и 40 млрд куб. м в 2021-2024 годах.

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