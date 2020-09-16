Экономика Шмыгаль пояснил дыру в госбюджете-2021

2020-09-16 17:00 60

 

Дефицит в проекте бюджета на следующий год составляет более 270 млрд грн, что равно 6% от ВВП.

В проект государственного бюджета на 2021 год был заложен дефицит на уровне 6% от ВВП чтобы избежать повышения налогов. Об этом во время заседания правительства в среду, 16 сентября, сказал премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

"Из-за пандемии почти каждая страна в мире увеличила дефициты своих бюджетов. Это было сделано для того, чтобы не повышать налоги и увеличить расходы на медицину и поддержать людей и бизнес", - сказал он.

Шмыгаль отметил, что бюджетный дефицит на следующий год на 1,5% меньше, чем в текущем году.

"Министерство финансов тщательно просчитало пути привлечения финансирования для покрытия такого уровня дефицита", - сказал он.

Напомним, Кабинет министров представил проект закона о госбюджете на 2021 год. Планируется, что доходы госбюджета составят 1071,1 млрд грн, что на 9,4% больше по сравнению с 2020 годом (978,8 млрд грн). При этом расходы составят 1350,1 млрд грн, что на 5,1% больше по сравнению с 2020 годом (1284,6 млрд грн).

Дефицит госбюджета составит 270,4 млрд грн (6,0% от ВВП). Номинальный ВВП ожидается на уровне 4 505,9 млрд грн.

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