Экономика В ЕБРР уверяют, что падение экономики в Украине не является критичным

2020-09-25 15:28 210

В Европейском банке реконструкции и развития отмечают, что падение экономики в Украине составляет около 4,5%, и это не является критичным. Об этом заявила заместитель директора ЕБРР в Украине Ирина Новикова на львовском Деловом форуме, сообщает "Укринформ".

Официальную статистику и прогнозы Европейский банк планирует обнародовать в начале октября, когда состоится собрание акционеров, где будут присутствовать и представители Украины.

"Пока что, по нашим подсчетам, падение экономики в Украине составляет около 4,5%, к концу года может вырасти до 5,5%. Но наши прогнозы - оптимистичные. Мы считаем, что в следующем году экономика в государстве будет восстанавливаться, так как для этого есть все факторы развития", - сказала Новикова.

Также в ЕБРР отметили, что под влиянием пандемии экономическая ситуация в развивающихся странах ничем не хуже, чем в развитых, таких как Германия.

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Экономика

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После небольшого падения Нацбанк снова повысил курс доллара 2020-09-24 21:30 633
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