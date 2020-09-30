Экономика МВФ выдал уже более 100 млрд долларов кредитов на борьбу с коронакризисом

2020-09-30 08:12 342

Международный валютный фонд выдал властям 81 страны кредиты на почти 100 млрд. долларов для преодоления последствий эпидемии коронавируса.

Как заявила директор МВФ Кристалина Георгиева, по сравнению с маем ситуация в мировой экономике стала менее мрачной. Это стало возможно только благодаря синхронизированным и решительным мерам всех стран, подчеркнула она.

"Китай и развитые экономики во втором квартале имеют лучшие показатели, чем мы ожидали. Мы видим признаки восстановления глобальной экономики и мировой торговли", - сказала Георгиева.

Напомним, общий объем выданных кредитов МВФ в течение полутора месяцев составил порядка 50 млрд. долларов.

Подпишись на наш ТЕЛЕГРАММ- КАНАЛ - узнай о самом важном в Украине и мире