Политика Завтра стартует саммит Евросоюза - основные вопросы в повестке дня

2020-09-30 13:45 360

На саммите Евросоюза, который пройдет 1 и 2 октября, будут подняты такие главные темы, как отравление российского оппозиционера Алексея Навального, конфликт в Нагорном Карабахе и ситуация в Беларуси.  

"Мы обсудим актуальные вопросы, требующие нашего внимания, а именно ситуацию в Белоруссии, отравление Алексея Навального и Нагорно-Карабахскую эскалацию", - сообщил глава Евросовета Шарль Мишель в послании лидерам стран-членов ЕС.

Также лидеры ЕС во время встречи планируют обсудить отношения с Пекином.

"Мы хотим работать с Китаем над решением основных глобальных проблем, таких как пандемия COVID-19 и изменение климата. Мы также хотим настаивать на более сбалансированных и взаимно выгодных экономических отношениях, обеспечивающих равные условия игры", - заявил Мишель.

Кроме того, участники саммита рассмотрят ситуацию в Восточном Средиземноморье, в которой Турцией затронуты интересы Греции.

"Наша цель - создать пространство для конструктивного диалога с Турцией для достижения стабильности и безопасности во всем регионе, а также обеспечить полное уважение суверенитета и суверенных прав всех государств-членов ЕС", - отметил глава Евросовета.

Также участники будут обсуждать вопросы укрепления стратегической автономии ЕС наряду с открытой и конкурентоспособной социальной рыночной экономикой.

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