Политика Почему Папа Римский Франциск отказал в аудиенции Госсекретарю США Майку Помпео

2020-10-01 12:43 165

Глава католической церкви отказал в аудиенции Госсекретарю США Майку Помпео.

По данным Reuters, два высокопоставленных лица Ватикана, государственный секретарь Пьетро Паролин и министр иностранных дел Поль Галлахер заявили, что Франциск отклонил просьбу Помпео об аудиенции, потому что избегает встреч с политиками перед выборами.

Отказ в аудиенции может быть связан со статьей и твитами Помпео, в которой он заявил, что католическая церковь подвергает риску свой авторитет, продлевая соглашение с Китаем о назначении епископов.

Напомним, выборы президента США состоятся 3 ноября.

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