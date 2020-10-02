Политика Лидеры ЕС приняли важное решение по санкциям против руководства Беларуси

2020-10-02 13:43 69

Как сообщает DW,  в Брюсселе после долгих дискуссий лидеры ЕС согласились наложить санкции на Беларусь в связи со спорными результатами выборов и подавлением протестов в этой стране.

"Сегодня мы решили ввести санкции. Очень важно сделать то, что мы решили несколько недель назад, и дать сигнал, что мы заслуживаем доверия", - заявил журналистам президент Европейского совета Шарль Мишель после саммита.

Журналист "Радио Свобода" Рикард Йозвяк уточнил, что санкции начнут действовать на следующей неделе.

Принятие решения о санкционных мерах в отношении 40 белорусских чиновников стало возможно благодаря тому, что удалось убедить Кипр. Его условие о давлении на Турцию отчасти будет выполнено — лидеры ЕС пообещали дать "четкий сигнал" Анкаре.

Позиция Кипра тормозила принятие решения по Беларуси, поскольку Никосия требовала взамен санкций для Турции из-за противостояния в Средиземном море, куда были отправлены турецкие судна для разведки газа.

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После фиаско Трампа на дебатах от него уходит один из самых близких советников 2020-10-01 15:45 663

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