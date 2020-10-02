Политика Турция перебросила в Нагорный Карабах сотни исламистов из Сирии, - Макрон

2020-10-02 18:32 192

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что Турция перебросила в Нагорный Карабах "более 300 исламистов из Сирии".

Как следует из заявления лидера Франции по итогам первого дня саммита ЕС, исламистов перебросили через турецкий Газиантеп в Нагорный Карабах для участия в вооруженном конфликте на стороне Азербайджана.

"Красная линия была пересечена, что недопустимо. Я призываю всех партнеров НАТО противостоять поведению члена НАТО. Реакция Франции - попросить Турцию дать объяснения по этому вопросу", - подчеркнул Макрон.

Кроме того, французский лидер уверяет, что упомянутые им "джихадисты" идентифицированы и "имеют связь с ИГИЛ".

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