Политика ЦИК утвердил формы протоколов для местных выборов в Украине

2020-10-05 12:43 75

Центризбирком утвердил формы протоколов территориальных избирательных комиссий об итогах голосования и результатах выборов. 

"Порядок регулирует вопросы изготовления и требования к протоколам участковых избирательных комиссий о подсчете голосов избирателей на избирательных участках по соответствующим местным выборам, протоколов территориальных избирательных комиссий об итогах голосования в пределах соответствующего избирательного округа (его части), протоколов ТИК о результатах выборов (голосования) по соответствующим местных выборов и их передачи соответствующим избирательным комиссиям", - говорится в сообщении.

Напомним, 25 октября украинцы впервые будут выбирать депутатов в советы всех уровней от общин – депутатов сельских, поселковых, городских советов, а также сельских, поселковых, городских голов. Также в этот день состоятся очередные выборы, на которых нужно будет отдать свой голос за кандидата в депутаты местного совета и сельского, поселкового, а также городского голову.

Подпишись на наш ТЕЛЕГРАММ- КАНАЛ - узнай о самом важном в Украине и мире

Еще по теме

Бузовская банда Стукало и Павловой попытается на местных выборах захватить власть в селе - СМИ

2020-10-03 19:07 960

После фиаско Трампа на дебатах от него уходит один из самых близких советников

2020-10-01 15:45 1032

Дебаты в США: Байден заявил, что готов признать поражение на выборах президента

2020-09-30 15:14 1140

Трамп начал быстро укреплять свои позиции в предвыборной гонке с Байденом

2020-09-29 14:15 1227

Еще новости в разделе "Политика"

ЦИК утвердил формы протоколов для местных выборов в Украине

2020-10-05 12:43 75

Азербайджан поставил Армении ультиматум, но готов прекратить все военные действия

2020-10-05 10:14 264

Зеленский сделал заявление о новом обмене пленными

2020-10-03 13:00 1116

Киев не окажет военную помощь в карабахском конфликте ни одной из сторон, - Аваков

2020-10-02 21:36 1266
Все статьи раздела "Политика"

Политика

ЦИК утвердил формы протоколов для местных выборов в Украине 2020-10-05 12:43 75
Азербайджан поставил Армении ультиматум, но готов прекратить все военные действия 2020-10-05 10:14 264
Зеленский сделал заявление о новом обмене пленными 2020-10-03 13:00 1116
Киев не окажет военную помощь в карабахском конфликте ни одной из сторон, - Аваков 2020-10-02 21:36 1266

Лента

12:43 ЦИК утвердил формы протоколов для местных выборов в Украине
12:15 Китайским медикам начали колоть вакцину, которая не дала серьезных побочных эффектов
11:42 Что сейчас происходит в зоне ООС на Донбассе - обновленные данные штаба
11:16 После выходных число новых случаев коронавируса заметно уменьшилось
10:41 В Украине введено новое разделение на зоны карантина - полный список городов и областей
10:18 У Кривому Розі 11,5 млн бюджетних гривень направили фірмам, пов'язаним з наближеним Вілкула
10:14 Азербайджан поставил Армении ультиматум, но готов прекратить все военные действия
09:38 В Броварах пьяный полицейский сбил двух человек на пешеходном переходе
09:11 Зараженного COVID-19 Трампа быстро поставили на ноги экспериментальными лекарствами
08:39 COVID-19 обрушил мировые цены на нефть - что реально происходит в экономике