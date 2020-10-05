Политика ЦИК утвердил формы протоколов для местных выборов в Украине

2020-10-05 12:43 75

Центризбирком утвердил формы протоколов территориальных избирательных комиссий об итогах голосования и результатах выборов.

"Порядок регулирует вопросы изготовления и требования к протоколам участковых избирательных комиссий о подсчете голосов избирателей на избирательных участках по соответствующим местным выборам, протоколов территориальных избирательных комиссий об итогах голосования в пределах соответствующего избирательного округа (его части), протоколов ТИК о результатах выборов (голосования) по соответствующим местных выборов и их передачи соответствующим избирательным комиссиям", - говорится в сообщении.

Напомним, 25 октября украинцы впервые будут выбирать депутатов в советы всех уровней от общин – депутатов сельских, поселковых, городских советов, а также сельских, поселковых, городских голов. Также в этот день состоятся очередные выборы, на которых нужно будет отдать свой голос за кандидата в депутаты местного совета и сельского, поселкового, а также городского голову.

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