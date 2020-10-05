Политика Азербайджан просит помощи у Украины из-за эскалации в Нагорном Карабахе: официальное заявление

2020-10-05 20:30 147

 

Азербайджан послал письмо к Украине из-за войны в Нагорном Карабахе

В частности, глава Генпрокуратуры Азербайджана Камран Алиев обратился за помощью к Украине из-за Нагорного Карабаха.

В пресс-службе Генпрокуратуры сообщается, что он отправил письмо Генпрокурору Украины Ирине Венедиктовой и генпрокурорам другим стран, еще уведомления получили министры юстиции некоторых государств.

В частности, Алиев просит, чтобы генпрокуроры и министры не допустили выезда этнических армян с территории тех стран, где они находятся, а закрыли для них границы. Он опасается, что те поедут добровольцами в Нагорный Карабах и будут принимать участие в военных действиях.

Как заверил Алиев, Азербайджан обратился к Украине и ряду других стран из-за того, что именно в этих государствах находится значительное число армянской диаспоры.

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