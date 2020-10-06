Политика Основными вопросами на саммите Украина-ЕС станут реформы, Донбасс и Беларусь

2020-10-06 09:40 153

На саммите Украина-ЕС стороны обсудят ряд вопросов, среди которых война на Донбассе и кризис в Беларуси, сообщил на брифинге высокопоставленный представитель ЕС.

Кроме того, на очной встрече во вторник, лидеры Евросоюза и Украины затронут вопросы двусторонних отношений, реформ в Украинском государстве, реализации Минских соглашений, конфликта в Нагорном Карабахе, а также пандемии коронавируса и ее последствий.

"Лидеры обсудят дальнейший путь развития отношений между Украиной и ЕС, включая укрепление политической ассоциации Украины, экономической интеграции и отраслевого сотрудничества с Евросоюзом на основе соглашения об ассоциации. <...> Они также обсудят реформы в Украине, в частности в областях верховенства закона и судебной системы, борьбы с коррупцией, здравоохранения и экологизации экономики", - сообщил представитель ЕС.

На встречу с президентом Владимиром Зеленским прибудут председатель Евросовета Шарль Мишель и глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель. Также ожидалось присутствие главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, однако она ушла на самоизоляцию.

Подпишись на наш ТЕЛЕГРАММ- КАНАЛ - узнай о самом важном в Украине и мире