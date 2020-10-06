Политика Страны Евросоюза начали отозвать своих послов из Беларуси

2020-10-06 11:16 282

В Европейском Союзе, в том числе Литве и Польше, приняли решение отозвать послов из Беларуси для консультаций, сообщил министр иностранных дел Польши Збигнев Рау в Twitter.

Так, Вильнюс принял решение после обсуждения вопроса с Варшавой.

"Нашей целью является максимальное сохранение дипломатических контактов. Об этом мы уведомили и белорусскую сторону, с которой договорились, что временный отзыв посла для консультаций послужит уменьшению напряженности и будет способствовать сохранению дипломатического представительства на уровне послов", - заявил глава МИД балтийской республики Линас Линкявичюс.

В ЕСе же предупредили Минск, что "любые попытки заклеймить какую-либо страну-члена ЕС будут встречены с однозначным и солидарным ответом".

В то же время Рау подчеркнул, что поддержка белорусского народа и его стремления к демократии остается в приоритете.

"Нам нужны каналы общения и возможность действовать в поддержку суверенной и демократичной Республики Беларусь", - отметил глава польского МИД.

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