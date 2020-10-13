Политика Германия неожиданно заговорила о хороших отношениях с Москвой

2020-10-13 15:14 300

Глава МИД Германии Хайко Маас заявил, что инцидент с отравлением оппозиционера Алексея Навального российским боевым ядом из группы "Новичок" не отменяет заинтересованности его страны в хороших отношениях с РФ. 

"Как бы то ни было, случившееся с Алексеем Навальным не меняет географии и поэтому не меняет нашей принципиальной заинтересованности в хороших или хотя бы разумных взаимоотношениях с Россией", - об этом Маас сообщил в интервью СМИ.

Напомним, ранее французское издание Le Monde сообщило, что Франция и Германия составили список из россиян, против которых Евросоюзу предлагается ввести санкции в связи с делом об отравлении российского оппозиционного политика Алексея Навального. В этот перечень входят девять имен из администрации президента РФ и аппарата безопасности.

12 октября стало известно, что главы министерств иностранных дел стран Евросоюза поддержали ввод санкций против России из-за отравления оппозиционера Алексея Навального.

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