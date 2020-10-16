Политика Азербайджан вытеснил армию Армении из еще шести населенных пунктов в Карабахе

2020-10-16 11:14 285

Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что его армия отбила у Армении еще шесть населенных пунктов в Нагорном Карабахе.

"Славная армия Азербайджана освободила село Ариш Физулинского района, село Дошулу Джебраильского района, Эдише, Дудукчи, Эдилли и Чирагуз Ходжавендского района. Да здравствует азербайджанская армия!", - написал Алиев в своем Twitter.

Ранее азербайджанская армия установила контроль над селами Гарадаглы, Хатунбулаг, Гараколлу Физулинского района, Булутан, Меликджанлы, Кемертюк, Теке, Тагасер Ходжавендского района.

Напомним, эскалация в регионе началась 27 сентября, когда азербайджанская сторона обстреляла населенные пункты, а также воинские части в Карабахе. Затем мотострелковые и танковые подразделения армии Азербайджана перешли в наступление на северном, южном и юго-восточном направлениях. Правительство Армении объявило военное положение в стране.

На международном уровне Карабах признан как часть Азербайджана, но управляется этническими армянами со времен войны 1988-1994 годов между двумя бывшими советскими республиками.

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