Мир Истребитель РФ до полусмерти напугал пассажиров израильского лайнера

2020-10-19 17:30 132

Над Средиземным морем российский истребитель Су-27 опасно приблизился к израильскому пассажирскому лайнеру Airbus A320. Как сообщает издание Ynet, лайнер летел с греческого острова Родос в Тель-Авив.

Отмечается, что некоторое время два воздушных судна летели на расстоянии менее двух километров друг от друга. В ситуацию вмешались греческие диспетчеры, после чего Су-27 сменил курс.

Издание отмечает, что в последнее время возросла активность ВКС России в районе Кипра. Это связывают с деятельностью авиации в непосредственной близости от российской авиабазы Хмеймим в Сирии.

Отмечается, что подобные инциденты были зафиксированы и в отношении других гражданских самолетов.

Напомним, в сентябре в России потерпел крушение истребитель Су-30. Экипаж благополучно катапультировался.

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