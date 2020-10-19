Политика Стала известна новая дата рассмотрения бюджета Украины

2020-10-19 21:30 258

Верховная Рада будет рассматривать проект госбюджета на 2021 год в первом чтении 3 ноября. Об этом в ходе согласительного совета в понедельник, 19 октября, сообщил спикер парламента Дмитрий Разумков.

«В пятницу по техническим причинам не состоялось заседание комитета и, согласно действующему законодательству, документ, который мы должны были рассматривать завтра, он не готов. Мы не сможем на пленарном заседании его рассмотреть: народные депутаты с ним еще не ознакомились, и комитет еще не принял соответствующее решение. Я уверен что в ближайшее время он будет подготовлен и, после того как пройдут выборы, и мы, согласно нашему графику, вернемся в парламент - с 3 ноября - мы сможем рассмотреть этот законопроект», - заявил он.

Разумков попросил в ближайшее время доработать документ, чтобы сократить сроки подготовки и принятия.

Стоит заметить, что Разумков сообщил, что завтра в 10:30 в парламенте выступит президент Владимир Зеленский.

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