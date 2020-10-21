Политика Греция намерена построить мощное заграждение на границе с Турцией

2020-10-21 14:46 60

В районе области Эврос на сухопутной границе с Турцией Греция возведет "мощное заграждение для укрепления внешних границ Евросоюза". 

“В настоящее время на границе возводится новое ограждение протяженностью 26 км и модернизируются более старые участки протяженностью 10 км. Очевидно, что создание нового заграждения способствует защите суверенных прав страны и подает всем четкий сигнал, что Греция защищает внешние границы Европы”, - заявил официальный представитель правительства Греции Стелиос Пецас.

Он напомнил, что в последние дни премьер-министр, выражая особую заинтересованность в эффективной охране наших границ и поддержке наших жителей, живущих в отдаленных районах, посетил Эврос. Он встретился с представителями местных органов власти и на месте был проинформирован о строительстве заграждения, которое будет завершено в апреле (2021 года).

Представитель греческого правительства добавил, что "помимо своего основного защитного и сдерживающего характера, это заграждение дает множество преимуществ, поскольку он будет функционировать и как современный проект защиты от наводнений, так как, с одной стороны, он сооружается в соответствии с особой геоморфологией Эвроса, а с другой, - с учетом местного сельскохозяйственного производства".

Для охраны границ Греции к дежурству в Эвросе немедленно приступают 400 новых постоянных пограничников, еще 800 будут размещены на островах в восточной части Эгейского моря, а еще 480 - на остальной территории страны.

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