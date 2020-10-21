Политика "Это цена оккупации": Украина не даст воду для военных баз РФ в Крыму

2020-10-21 21:00 195

 

Нехватку воды оккупанты почувствовали из-за чрезмерной милитаризации полуострова и существенного заселения россиянами

Россия не получит воду в оккупированный Крым для своих военных баз и цена ее оккупации из-за этого будет только расти. Замглавы МИД Украины Эмине Джапарова считает, что собственных водных ресурсов полуострова достаточно для потребностей населения.

Об этом она сказала на международной конференции "Проблемные вопросы водоснабжения и использования водных ресурсов на территории Крыма в условиях российской оккупации", передает пресс-служба ведомства.

Она отвергла обвинения России, что Украина "прикрутила кран" у устроила водную блокаду оккупированного полуострова. Замминистра напомнила, что именно РФ, как страна оккупант, несет ответственность за обеспечение Крыма водой.

"Украина не перекрывала никаких природных водотоков или рек, через которые вода попадает в Крым – только приостановила ту искусственную водную преференцию, которую когда-то давала для ускоренного развития экономики и сельского хозяйства полуострова (речь о Северо-Крымском канале и днепровской воде. – Ред.). Это цена оккупации, которая только будет расти, и, наверное, то, о чем Россия должны была думать прежде, чем решаться на преступление оккупации украинской территории", – сказала Джапарова.

Чиновница считает, что нехватку воды оккупанты почувствовали из-за чрезмерной милитаризации полуострова и существенного заселения россиянами.

"Украина не будет удовлетворять потребности российского военно-промышленного комплекса в водных ресурсах. Собственные водные ресурсы Крыма способны обеспечить потребности населения полуострова в воде даже в самые засушливые годы", – подчеркнула замглавы МИДа.

Как сообщали новости "Сегодня", пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков напомнил, что именно Украина "перекрыла кран" и намекнул, что Россия своими силами напоит Крым водой.

Напомним, в апреле 2017 года Украина перекрыла воду в оккупированный Крым. На границе материковой Украины с оккупированным полуостровом возвели дамбу. Однако она имеет заслонку, которую в любой момент можно открыть. Поэтому, когда Крым вернется в Украину, вода наполнит 300 километров Северо-Крымского канала.

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