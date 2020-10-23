Политика Выборы на Донбассе: в Кабмине назвали условие

2020-10-23 23:59 63

В первую очередь идут вопросы безопасности, а только потом можно говорить о местных выборах в регионе.

Местные выборы на временно неподконтрольных территориях Донбасса возможны только после обеспечения условий безопасности. Об этом заявил министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников в эфире Свобода слова Савика Шустера в пятницу, 23 октября.

"Как только по вопросам безопасности будет понятно, что там (на Донбассе - ред.) можно проводить выборы, то они там будут проведены и будут избраны городские головы", - сказал Резников.

Ранее Резников заявил, что по Донбассу нужны новые альянсы. Украине нужно искать новые альянсы, а также снизить ожидания по поводу переговоров в Минске, считает министр.