Политика Как будут считать голоса на местных выборах и когда ждать результатов: разъяснение ЦИК

2020-10-25 12:00 240

 

В воскресенье, 25 октября, в Украине пройдут местные выборы, избирательные участки будут работать с 8:00 до 20:00. Самый поздний срок объявления результатов голосования - 6 ноября.

Центральная избирательная комиссия определила процедуру и порядок установления результатов выборов депутатов местных советов.

"Сведения о проценте голосов избирателей, полученных каждой организацией партии, указываются в пункте 14 соответствующего протокола относительно проходного 5-процентного барьера партий определяются с точностью до сотых долей процента (процента в протоколах о результатах указываются без округления, например 7, 28)", - сказано в разъяснении ЦИК.

эОтмечается, что избиркомы обязаны предоставить результаты подсчета голосов не позднее чем на двенадцатый день после дня голосования.

Как сообщили на Facebook-странице ЦИК, 25 октября в 10:00 в прямом эфире председатель ЦИК Олег Диденко поделится первыми новостями о ходе голосования. Итоговый отчет о том, как прошло голосование, он представит в 22:00.

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