Политика В полицию жалуются на опрос Зеленского

2020-10-25 14:15 99

 

Украинцы жалуются, что опрос в день местных выборов проводить незаконно. Аваков говорит, что никаких нарушений закона нет.

В полицию начали поступать заявления от украинцев о незаконности опроса президента Владимира Зеленского в день местных выборов. Об этом заявил глава Нацполиции Игорь Клименко на брифинге в воскресенье, 25 октября.

"К нам уже поступило несколько заявлений и сообщений от наших граждан относительно этого проведения опроса", - сказал Клименко, добавив, что заявления поданы в полицию в Волынской области и в Киеве.

Кроме того, на Подоле в Киеве неизвестные перевернули урну для опроса и разбросали листы. Полиция будет пресекать такие нарушения, заверил глава НПУ.

В свою очередь глава МВД Арсен Аваков утверждает, что проведение любых опросов у избирательных участков после голосования не нарушает закон, пишет пресс-служба МВД.

"Опрос вне избирательного участка - не нарушает закон Украины, поскольку, не идентифицирует лицо, так как это нужно в бюллетене, не раскрывает персональных данных. Кроме того, граждане по желанию могут принимать или не принимать участие в опросах, это не является обязательным", - сказал Аваков.

Тем не менее проведение опроса должно проходить по определенным правилам, считает министр.

"Интервьюеры должны работать вне избирательного участка и ни за кого не агитировать. Они должны опрашивать граждан после того, как те проголосуют на выборах", - подытожил министр.

Напомним, что ранее Зеленский проголосовал на местных выборах. Владимир Зеленский с женой Еленой проголосовали на выборах, приняли участие во всенародном опросе и пообщались с журналистами.

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