Политика Нарушение тайны, подкуп и уничтожение документов - какие нарушения были на выборах

2020-10-26 13:44 168

Во время выборного процесса Нацполицией зафиксированы случаи нарушения тайны голосования, подкупа избирателей и незаконного уничтожения избирательной документации. Об этом на брифинге в Киеве отметил глава Нацполиции Игорь Клименко, сообщает пресс-центр Нацполиции.

"234 нарушения тайны голосования, 191 - подкуп избирателей и незаконное уничтожение избирательной документации - 159", - отметил руководитель ведомства.

Из всех заявлений и сообщений больше всего нарушений - это агитация в день выборов.

"Хочу отметить, что из всех заявлений и сообщений, которые мы получили сегодня, больше всего нарушений - это агитация в день выборов, практически треть", - заявил Игорь Клименко.

Напомним, что полицейские уже открыли 77 уголовных производств по фактам нарушений во время местных выборов.

Всего обращений в полицию от граждан было 4375, треть из них касалась именно незаконной агитации – раздача агитационных материалов, открыток, масок, антисептиков с символикой кандидата, смс, которые присылали людям и предлагали голосовать за кандидата, обзвон с автоответчика. По Киевской области было выявлено 4 агитационные группы, которые предлагали людям деньги от 1000 до 2000 гривен, чтобы они проголосовали за определенного кандидата. Также было 11 минирований.

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