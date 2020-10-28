Политика Кандидат в президенты США Джо Байден пиарится на ситуации в Беларуси

2020-10-28 14:15 279

Кандидат в президенты США от Демократической партии Джо Байден заявил, что намерен добиваться расширения санкционного списка против окружения Александра Лукашенко, передает Reuters.

"Международное сообщество должно значительно расширить санкции в отношении подручных Лукашенко и заморозить счета в офшорах, где они хранят свои украденные богатства", - отметил демократ.

Также Байден пообещал, что в случае победы на президентских выборах он будет сотрудничать с европейскими партнерами "с целью выработать план экономической поддержки для действительно суверенной, демократической Беларуси".

Кроме того, кандидат намерен выступать вместе с лидером оппозиции Беларуси Светланой Тихановской и всем белорусским народом с призывом к мирной передачи власти.

"Чтобы белорусы, наконец, могли воспользоваться теми демократическими правами, в борьбе за которые они понесли такие жертвы", - резюмировал политик.

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