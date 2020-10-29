Политика В НАБУ признали, что из-за решения КС придется закрыть порядка сотни уголовных дел

2020-10-29 08:14 144

После решения Конституционного суда по отмене уголовной ответственности за недостоверное декларирование доходов будут закрыты уголовные производства в отношении множества представителей власти.

"Мы это уже проходили раньше. Когда Конституционный суд отменил ответственность за незаконное обогащение и тогда все дела, которые были внедрены с подозрениями, которые были на рассмотрении в судах, они все были закрыты. Именно со ссылкой на решение Конституционного суда. Потому что статья декриминализирована, ответственность отменена. Все дела, которые сейчас расследуются, которые сейчас с подозрениями, рассматриваются в судах и их рассмотрение не завершено, все эти дела были закрыты", - заявил директор Национального антикоррупционного бюро Украины Артем Сытник в эфире Hromadske.

По его словам, около 100 дел по недостоверному декларированию, которые расследуются НАБУ, будут закрыты, еще около 20 находится на рассмотрении судов.

"Решение принято в угоду определенным элитам", - сказал Сытник и добавил, что таким образом антикоррупционные органы "лишаются инструментов борьбы с коррупцией".

"Вторая причина - это попытки определенных пророссийских сил испортить отношения Украины с нашими западными партнерами", - добавил директор НАБУ.

Напомним, судьи КС на закрытом заседании признали неконституционной уголовную ответственность за недостоверное декларирование.

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