Политика О начале нового этапа деэскалации на Донбассе договориться не удалось, - ОБСЕ

2020-10-29 08:41 132

Трехсторонней контактной группе по урегулированию на Донбассе не удалось договориться о начале выполнения нового этапа деэскалации на Донбассе, включающего дополнительное разведение вооружений и армейских подразделений. Об этом сообщила специальный представитель ОБСЕ в ТКГ Хайди Грау после очередных встреч ТКГ.

Дискуссия в рабочей группе по политическим вопросам вновь не продемонстрировала продвижений, подчеркивается в сообщении ОБСЕ. 

При этом участники рабочих групп подтвердили общее понимание относительно местоположения дополнительных участков разведения сил и вооружений, а также обновленного плана разминирования.

ТКГ, стремясь активизировать работу по урегулированию конфликта, поручила рабочей группе срочно подготовить проект плана действий на основе письменных предложений участников переговоров в полном соответствии с Минскими соглашениями.

Представитель ОБСЕ призвала стороны приложить все усилия для скорейшего освобождения и обмена лиц, удерживаемых в связи с конфликтом, по принципу "всех на всех", как предусмотрено Минскими соглашениями.

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