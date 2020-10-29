Политика Эрдоган подал в уголовный иск против французского журнала Charlie Hebdo

2020-10-29 13:41 156

Турецкий лидер Реджеп Эрдоган подал в прокуратуру Анкары уголовный иск против французского журнала Charlie Hebdo, опубликовавшего на него карикатуру, сообщает государственное турецкое агентство Anadolu.

Публикацию в Charlie Hebdo президент Турции считает "отвратительной так называемой карикатурой".

Адвокат Эрдогана Хусейн Айдын отметил в иске, что карикатура является "оскорбительным контентом" и "уголовной клеветой". Иск направлен против карикатуриста и руководства французского журнала.

Напомним, французский сатирический журнал Charlie Hebdo опубликовал на обложке своего номера похабную карикатуру на президента Турции Реджепа Эрдогана. Издание перед тем обнародовало рисунок в Twitter.

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